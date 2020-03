Apple: MacBook con processori ARM, nuovo design e tastiere con meccanismo a forbice

Secondo una ricerca del noto analista Ming-Chi Kuo, Apple avrebbe in programma di lanciare i nuovi MacBook con processori ARM entro la fine del 2020 o all'inizio del 2021. L'analisi da quindi credibilità ai rumor che circolano da tempo intorno alla società di Cupertino.

Ming-Chi Kuo ha infatti affermato che Apple starebbe lavorando ai nuovi MacBook con processori ARM proprietari, in vista di un possibile lancio programmato per il quarto trimestre del 2020 o nel primo trimestre del 2021. L'analisi non chiarisce però se questi nuovi dispositivi apparterranno ad una delle linee preesistenti o se faranno parte di una gamma inedita. In precedenza lo stesso Kuo aveva ipotizzato l'arrivo di nuovi Mac basati su chip ARM a 5 nanometri.

L'analista ha poi pronosticato l'arrivo di un nuovo design per i MacBook previsti per il 2021. Secondo quando dichiarato, Apple potrebbe infatti presentare i nuovi MacBook Pro e MacBook Air con tastiere basate sugli switch a forbice entro il secondo trimestre di quest'anno. Le problematiche di produzione relative al Coronavirus potrebbero però rallentare i piani di Cupertino facendo quindi slittare il reveal. Recentemente Ming-Chi Kuo ha paventato la possibilità che Apple si appresti a lanciare i nuovi dispositivi dotati di pannelli Mini-LED.