Apple Magic Keyboard scarica troppo velocemente il vostro iPad Pro?

Alcuni utenti hanno segnalato un aumento del consumo della batteria del proprio iPad Pro durante l'utilizzo della nuova Magic Keyboard. Rispetto alla Smart Keyboard, il consumo della batteria si è dimostrato molto più elevato, fino al 3% ogni 10 minuti con un utilizzo standard.

Molti utenti hanno scelto Twitter per condividere la loro esperienza negativa riscontrata sia con la versione per l’iPad Pro da 11 che da 12,9 pollici. Per uso classico si intende scrivere qualcosa mentre si ascolta un po' di musica, senza prendere in considerazione i giochi o la visualizzazione dei video. A suscitare ancora di più il malcontento generale degli utenti ci hanno pensato due famosi tipster Jon Rettinger e Mark Gurman che tramite Twitter hanno espresso il loro disappunto.

È comprensibile che il consumo della batteria sia maggiore, soprattutto se si considera che la Magic Keyboard dispone anche della retroilluminazione dei tasti ed è stato aggiunto il trackpad. Tuttavia, il consumo risulterebbe del tutto anomalo stando alle statistiche fornite.

Lo YouTuber iPhonedo ha condiviso dopo una settimana di utilizzo, la sua esperienza in un video. Utilizzando la Magic Keyboard per scrivere ed ascoltare un po' di musica, il consumo della batteria si è attestato sul 3% ogni 10 minuti.

Passando alla Smart Keyboard Folio, con lo stesso iPad Pro, la batteria si è scaricata del 2% in 10 minuti. Un altro utente ha riferito di aver visto scendere la batteria del suo iPad del 50% in sole 1,5 ore di utilizzo con retroilluminazione attiva. Utilizzando la Keyboard Folio in poco più di un’ora la scarica è stata solo del 14 percento.

Il problema potrebbe essere legato dunque solo ad alcuni modelli e la cosa migliore da fare, in presenza di tale problematica, è ricorrere all’assistenza Apple e trovare assieme la miglior soluzione disponibile.



Nel frattempo, la casa di Cupertino sta facendo tornare gran parte dei suoi dipendenti a lavoro in sede. Il fix al problema potrebbe rivelarsi ancora più rapido.