Apple, nuovi Magic Mouse, Trackpad e Keyboard in arrivo: lancio il 31 ottobre?

Dopo aver scoperto che il Macbook Pro M3 da 13" non arriverà il 31 ottobre, durante l'evento "Scary Fast" di Apple, alcuni fan hanno iniziato a domandarsi quali potrebbero essere gli annunci del keynote. Secondo un esperto di settore, tra di essi potrebbe inaspettatamente esserci una tanto attesa revisione del Magic Mouse di Apple.

La notizia arriva dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che ha spiegato che Apple introdurrà anche la nuova Magic Keyboard e il nuovo Magic Trackpad insieme al nuovo Magic Mouse. Tutti e tre gli accessori saranno dotati di una porta USB-C di nuova generazione, che sostituirà il connettore Lightning presente sulle versioni current-gen dei tre dispositivi.

Di una nuova Magic Keyboard in arrivo per iPad e Mac si parla ormai da tempo: secondo i leak, quest'ultima manterrà un design del tutto identico a quella dell'accessori già sul mercato, ma avrà una struttura più robusta in alluminio. Quest'ultima garantirà una maggiore resistenza della tastiera e, in combinazione con un iPad, restituirà un feeling molto simile a quello di un Macbook. Tuttavia, Apple potrebbe decidere di aumentare il prezzo del prodotto per compensare gli incrementi dei costi dovuti ai nuovi materiali.

L'ultimo aggiornamento al Magic Mouse, alla Magic Keyboard e al Magic Trackpad di Apple risale al 2015, mentre nel 2021 solo la tastiera di Cupertino ha ricevuto un update minimo che ha introdotto un pulsante per lo sblocco del Mac e dell'iPad tramite Touch ID. Negli ultimi anni, infine, sono stati realizzati accessori di vari colori, lanciati insieme agli iMac con chip M1 nel 2021.

Poiché l'iMac M3 sarà tra i protagonisti del keynote del 31 ottobre, possiamo aspettarci che Apple introduca alcune modifiche al design dei tre accessori, o quantomeno alle loro colorazioni, per adattarsi al meglio a quelle del suo nuovo desktop. Al di là di qualche cambiamento minimo, però, è improbabile che verranno implementate delle modifiche profonde al design e alle funzionalità dei tre prodotti: lo stesso Gurman, infatti, ha spiegato di aspettarsi un solo miglioramento degno di nota, ovvero l'integrazione della porta USB-C.