Apple MagSafe Battery Pack, disponibile in Italia il power bank wireless per l'iPhone 12

Mentre le indiscrezioni sui nuovi iPhone 13 continuano a rincorrersi senza sosta, Apple ha svelato ufficialmente i nuovi MagSafe Battery Pack, compatibili con tutti i dispositivi della famiglia iPhone 12.

A distanza di ormai nove mesi dalla presentazione dell'iPhone 12, il nuovo accessorio compatibile con dispositivi che supportano la ricarica MagSafe arriva sul mercato in punta di piedi e permetterà di ottenere diverse ore aggiuntive di autonomia per tutta la famiglia, inclusi il piccolo iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

Il battery pack MagSafe si aggancia magneticamente al retro degli iPhone di ultima generazione, mentre per ricaricarlo sarà sufficiente collegarlo alla rete elettrica tramite un tradizionale cavo Lightning. In particolare, Apple consiglia di utilizzare caricabatterie da 20W per una ricarica rapida e sicura.

La compatibilità è garantita per i suddetti modelli, con versione iOS 14.7 o superiore. Naturalmente, lo stato di attività del MagSafe Battery Pack sarà visibile nel widget Batteria e nella schermata di blocco. La capacità totale è di 1460mAh mentre per quanto riguarda le statistiche relative all'autonomia, non sono ancora presenti informazioni ufficiali.

Il nuovo Apple MagSafe Battery Pack è disponibile per l'acquisto sul sito ufficiale al prezzo di 109,00 Euro mentre, per la consegna, i tempi previsti sono di circa 5-7 giorni.