Apple manda definitivamente in pensione l'iPod: è la fine di un'era

Basta dare un'occhiata alla nostra recensione di iPod Touch, pubblicata su queste pagine nel lontano 2010, per comprendere che l'epoca dei lettori di musica digitale è ormai acqua passata (complici anche smartphone e servizi di streaming). Risulta chiaro, dunque, il motivo per cui è arrivato il momento di mandare definitivamente in pensione l'iPod.

Ebbene, come riportato anche da ArsTechnica e come ufficializzato mediante il portale ufficiale di Apple, la società di Cupertino ha ufficialmente deciso di dire addio all'iPod Touch, ovvero il più recente (e molto probabilmente ultimo) lettore di musica digitale del brand. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: sul sito Web italiano di Apple compare già la scritta "Fino a esaurimento scorte". Insomma, sono ancora disponibili alcune unità.

Per l'occasione, Apple ha affermato che "lo spirito dell'iPod" oggi "vive" in prodotti come iPhone e Homepod mini, nonché in servizi di streaming musicale come Apple Music. Insomma, semplicemente i tempi cambiano e la tecnologia fa passi in avanti, ma siamo certi che sul volto di più di qualche appassionato in questo momento stia scendendo una lacrimuccia. In ogni caso, va detto che il modello ancora disponibile non è in realtà uscito troppo tempo fa, dato che Apple ha effettuato un refresh all'iPod Touch nel 2019, dunque qualcuno potrebbe ancora voler acquistare il prodotto.

Al netto di questo, però, stavolta l'era dell'iPod sembra veramente essere giunta al termine, viste anche le parole utilizzate da Apple per "salutare" iPod Touch. Ricordiamo che il primo iPod risale al 2001, dunque si fa riferimento a un periodo dalla durata di oltre 20 anni.