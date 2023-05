Apple manda in pensione il primo iPad Air: è la fine di un'epoca

Dopo avervi spiegato con precisione le regole per l'obsolescenza dei prodotti Apple, sono oggi due i dispositivi della Mela Morsicata che si aggiungono alla lunga lista di hardware considerati "obsoleti" dall'azienda. Tra di essi, sfortunatamente, c'è stavolta anche un modello di iPad molto amato (e acquistato in grandi quantità) dai fan.

In particolare, stando a quanto riporta Macrumors, l'iPad Air di prima generazione andrà in pensione in via definitiva il 31 maggio. Il tablet è stato lanciato da Apple nel 2013, ma la sua produzione è continuata fino al 2016. Poiché le regole dell'azienda indicano che un dispositivo viene considerato "obsoleto" sette anni dopo la fine della sua produzione, non vi erano dubbi sul fatto che il primo iPad Air sarebbe finito tra i dispositivi obsoleti nel 2023.

Il device montava un chip Apple Bionic A7, un display da 9,7" con tecnologia IPS e una RAM da ben 1 GB. Tra i punti forti della campagna marketing per il device vi erano le sue dimensioni, dal momento che la compagnia di Cupertino ha fatto leva sul fatto che l'iPad Air di prima generazione fosse il 20% più sottile e il 28% più leggero degli iPad "standard", presentando anche uno schermo con dei bordi il 43% meno spessi di quelli dei predecessori.

L'altro prodotto ad andare in pensione è invece il Display Thunderbolt da 27": si tratta in questo caso di un monitor pensato per i professionisti, come testimonia l'elevato prezzo di lancio, pari a 999 Dollari negli Stati Uniti. Lanciato nel 2011 e rimasto in produzione fino al 2016, il monitor era dotato di uno schermo da 27" con risoluzione in 1440p, di una fotocamera in 720p, di una porta Thunderbolt, di una porta FireWire 800, di un connettore Ethernet e, infine, di tre porte USB 2.0.

Vi ricordiamo che i prodotti obsoleti non possono essere riparati né dai centri assistenza ufficiali di Apple, né da quelli convenzionati con la Mela Morsicata, né tantomeno dagli Apple Store, che non sono neppure tenuti a mantenere degli stock di pezzi di ricambio per i device. In caso di rottura di questi ultimi, insomma, starà a voi trovare un sistema per ripararli.