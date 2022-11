Apple manda in pensione alcuni modelli di iMac: saranno obsoleti dal 30 Novembre

Secondo una nota ottenuta da MacRumors, Apple avrebbe intenzione di rendere diversi modelli di iMac come obsoleti. La conferma sarebbe arrivata direttamente dal colosso di Cupertino, e l’annuncio dovrebbe arrivare entro la fine di novembre 2022.

Apple, nella fattispecie, dovrebbe pensionare l’iMac da 21,5 pollici e 27 pollici di fine 2013, ma anche l’iMac da 21,5 pollici di metà 2014 e l’iMac Retina 5K da 27 pollici di fine 2014.

A partire dal 30 Novembre 2022, i computer in questione non saranno più idonei per le riparazioni ed i servizi.

Non si tratta di una novità, ed Apple ad esempio ad inizio aprile 2022 ha reso obsoleti tre modelli di MacBook: il MacBook Air da 11 pollici di inizio 2014, quello da 13 pollici sempre di inizio 2014 ed il MacBook Pro da 13 pollici di metà 2014.

Come sempre, i prodotti obsoleti non saranno più idonei per l’assistenza hardware, ma in alcuni paesi del mondo potrebbe essere comunque disponibile la sostituzione della batteria.

Nella documentazione ufficiale di Apple,si legge che “possibile ottenere assistenza e parti di ricambio per un periodo più lungo, secondo quanto previsto dalla legge o fino a 7 anni, in base alla disponibilità delle parti. Inoltre, i portatili Mac possono essere idonei all’estensione del periodo di riparazione per la sola batteria fino a 10 anni dall’ultima data in cui il prodotto è stato distribuito per la vendita, in base alla disponibilità delle parti”.