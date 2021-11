Apple starebbe 'manipolando' le recensioni dell'App Store? Facciamo chiarezza

Nella notte italiana tra il 19 e il 20 novembre 2021 si è innalzato un "polverone" legato ad Apple. Infatti, alcuni dei più importanti portali esteri relativi al mondo della tecnologia hanno portato a galla una questione non di poco conto: si fa riferimento alla "manipolazione" di recensioni sull'App Store, ma bisogna fare chiarezza.

Ebbene, stando anche a quanto riportato 9to5Mac, tutto è iniziato il 17 novembre 2021, quando Kosta Eleftheriou, sviluppatore noto per aver già fatto emergere in passato questioni non propriamente positive legate all'App Store, ha fatto notare che in un lasso di tempo relativamente breve l'applicazione Apple Podcasts è passata da una valutazione di 1,8 stelle (nella giornata dall'8 ottobre 2021) a 4,6 stelle (dato "fermo" al 17 novembre 2021).

Basta dare un'occhiata a WayBack Machine e poi raggiungere la pagina dedicata ad Apple Podcasts sull'App Store per rendersi conto che la valutazione è cambiata molto nel corso di circa un mese. Da qui sono partite le accuse. Eleftheriou che non le ha di certo mandate a dire in un tweet: "In che modo Apple Podcasts è improvvisamente passata da 1,8 a 4,6 stelle? Apple sta manipolando le valutazioni delle proprie app ora?".

La notizia è rimbalzata su parecchie fonti importanti come MacRumors, che nel titolo del suo articolo fa riferimento a un "incremento artificiale" delle valutazioni dell'App Store. The Verge scrive invece che si tratta del "perfetto esempio del perché non ci si dovrebbe fidare delle recensioni dell'App Store". Insomma, le accuse sono importanti.

Ma cos'è accaduto? Guardando la pagina dell'app Apple Podcasts relativa all'8 ottobre 2021, si nota che le recensioni relative all'app erano circa 1.000, mentre ora ammontano a oltre 27.000. Il motivo di tutto ciò a quanto pare sarebbe da ricercarsi nell'inserimento di un messaggio in-app, o meglio di un prompt che avrebbe chiesto agli utenti di esprimere il proprio parere sulla qualità dell'applicazione. Questo sarebbe iniziato in seguito al rilascio di iOS 15.1, quindi a partire da fine ottobre 2021. Ricordiamo che la possibilità di lasciare recensioni alle app di Apple sull'App Store è relativamente recente.

In ogni caso, il messaggio, che avrebbe "interrotto brevemente" l'ascolto degli utenti, sembra essersi rivelato talmente efficace da portare migliaia di valutazioni all'app al giorno dal 9 novembre 2021 in poi, come si può notare in alcuni dati diffusi da The Verge e provenienti dal portale Appfigures. Insomma, alla base di tutto ciò non ci sarebbe nulla di troppo strano.

Ma perché allora alcune fonti hanno mosso quelle accuse ad Apple? Ebbene, come indicato da Eleftheriou in un apposito tweet, alcune nuove recensioni sembrano fare riferimento a podcast specifici e non all'applicazione in sé. Un buon numero di utenti si sta confondendo? Capite bene che la situazione è "intricata".

Sia The Verge che Kosta Eleftheriou affermano di aver provato invano a vedere in prima persona il succitato prompt, cosa che sarebbe servita a comprendere meglio la situazione. Tuttavia, è stato confermato ai microfoni di The Verge che il messaggio sarebbe quello standard, che potete vedere sul portale ufficiale di Apple legato agli sviluppatori. In parole povere, è tutto un po' "confuso". Al netto di questo, era giusto analizzare il tutto e comprendere per bene il motivo per cui la società di Cupertino è finita al centro delle accuse.