Apple, una mano da LG per lo sviluppo del suo primo iPhone pieghevole

Atteso per il 2023, il primo iPhone pieghevole di Apple è al centro dei rumor ormai da diversi mesi. Il design a conchiglia, in pieno stile Motorola RAZR, il più probabile per un device che sicuramente farà parlare di sé ancora per molto tempo.

Le prime conferme definitive su questo design sono in realtà abbastanza recenti. In un primo momento infatti si ipotizzava che Apple avrebbe potuto produrre due device pieghevoli dal form factor differente e grazie ai primi render di ConceptsiPhone, abbiamo infine potuto dare uno sguardo a quello che potrebbe essere uno dei prodotti più rivoluzionari di Cupertino degli ultimi anni.

Apple però non è da sola in questo interessante progetto. Secondo quanto emerso su DigiTimes, il colosso di Cupertino avrebbe coinvolto LG in una partnership per lo sviluppo del display OLED pieghevole, benchè non sià ancora chiaro se LG sarà poi il fornitore ufficiale.

Solitamente è infatti Samsung a produrre i pannelli OLED degli iPhone di fascia alta, con LG impegnata invece nei pannelli dei dispositivi più economici.

Stando alla fonte, Jon Prosser ha rivelato che il primo iPhone pieghevole verrà commercializzato in numerose varianti di colore. Altre fonti suggeriscono inoltre che questo foldable avrà il pieno supporto per Apple Pencil.