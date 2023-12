Apple, mano tesa all'UE: pronta a togliere l'esclusiva per l'uso dell'NFC ad Apple Pay

Dopo le notizie secondo cui Apple consentirà il sideloading su iPhone nel 2024, Reuters riferisce che al fine di evitare possibili sanzioni nell’Unione Europea, Apple sarebbe pronta a rendere open source il sistema NFC dell’iPhone, che viene utilizzato da Apple Pay.

Il colosso di Cupertino infatti piuttosto che sottostare ad una nuova indagine da parte dell’UE, avrebbe teso la mano alle autorità di Bruxelles. Non è chiaro che tipo di proposta abbia presentato, ma il rapporto pubblicato da Bloomberg riferisce che Apple abbia voluto fare un passo in avanti ed accogliere le richieste di banche e piattaforme di pagamento che hanno più volte accusato la società americana di favorire Apple Pay su iPhone, dal momento che solo l’applicazione Wallet può utilizzare il chip contactless.

In futuro quindi gli utenti potrebbero essere in grado di effettuare pagamenti tramite l’NFC di iPhone anche utilizzando applicazioni di terze parti e non solo tramite Apple Pay.

La normativa vigente nell’UE prevede che l’Antitrust, qualora dovesse acclarare un possibile abuso di posizione dominante, multi Apple con un importo pari al 10% delle entrate. Da qui evidentemente la decisione di presentare una proposta d’apertura prima di incappare in sanzioni o procedimenti.

Almeno al momento però non sono arrivate conferme ufficiali in merito.