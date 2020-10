Apple manterrà il notch anche su iPhone 13, ma sarà più corto rispetto ad iPhone 12

Mentre si guarda con sempre più curiosità alla presentazione di iPhone 12 della prossima settimana, alcuni leaker vanno già oltre. Il popolare tipster Ice Universe, in un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale ha lasciato intendere che anche nel 2021 Apple potrebbe mantenere il notch del Face ID.

Se per iPhone 12 la notizia è praticamente confermata, dal momento che tutti i rumor e render emersi in rete confermano la presenza del notch per il Face ID, è chiaro che la presenza della “tacca” su iPhone 13 potrebbe deludere molti, dal momento che alcune indiscrezioni trapelate nei passati mesi parlavano di una Apple pronta a passare ad un nuovo sistema di riconoscimento facciale con sensore incluso direttamente nello schermo.

Ice Universe, tuttavia, in un disegno fa notare che il notch di iPhone 13 sarà più corto.

Come sempre, il tweet ha scatenato una discussione tra gli utenti iPhone, che sin da subito si sono divisi in due fazioni. In molti hanno affermato che il notch è il motivo per cui non compreranno mai un iPhone.

Nella giornata di ieri sono intanto emersi alcuni rumor secondo cui iPhone 12 potrebbe includere il Touch ID nel tasto laterale d’accensione, sulla scia di quanto fatto con gli iPad Air presentati lo scorso mese.