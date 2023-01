Apple, da Marzo aumenta il costo di sostituzione della batteria di iPhone fuori garanzia

Da Marzo 2023 sostituire una batteria dell’iPhone fuori garanzia costerà di più. Ad annunciarlo è stata la stessa Apple direttamente attraverso il suo sito web, dove ha spiegato che i rincari riguarderanno tutti i modelli di iPhone precedenti al 14.

Nello specifico, nella pagina dedicata sul sito web di supporto Apple spiega che “l’attuale tariffa dell’assistenza per batterie fuori garanzia verrà applicata fino alla fine di febbraio 2023. A partire dal 1° marzo 2023, la tariffa dell’assistenza per batterie fuori garanzia verrà aumentata di € 24 per tutti i modelli di iPhone precedenti a iPhone 14”.

Per i modelli per cui attualmente il tool fornisce come costo stimato 75 Euro, quindi, dal 1 Marzo 2023 si passerà a 99 Euro, mentre per coloro che hanno sottoscritto il piano AppleCare+ non è prevista alcuna modifica. Per gli iPhone per cui attualmente il costo è di 55 Euro, invece, si passerà a 79 Euro.

Non sono chiare le ragioni di tali rincari, ed Apple nemmeno nella nota fornisce molti dettagli in merito. L’anno che si è appena concluso però è stato costellato anche dall’aumento dei prezzi di iPhone a livello mondiale, anche in Italia dove il costo è aumentato del 10% in media rispetto ad iPhone 13 dell'anno precedente.