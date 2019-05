Apple mente sulla durata effettiva delle batterie degli iPhone?

Apple mente sulla durata della batteria dei suoi iPhone? Lo sostiene un report dell'organizzazione "Which?", che ha condotto un test indipendente su nove degli ultimi modelli di smartphone commercializzati da Apple. In alcuni casi il gap tra durata annunciata e durata effettiva della batteria si assesterebbe sul 51%.

Quest'ultimo dato è vero in particolare per l'iPhone XR, che Apple pubblicizza con la premessa che la sua batteria duri 25 ore. Non sarebbe vero secondo lo studio di Which?, la batteria durerebbe solamente 16 ore e 32 minuti. Il valore sarebbe quindi sballato del 51%.

Un altro produttore beccato a barare sarebbe HTC, anche in questo caso Which? ha individuato un gap tra durata pubblicizzata ed effettiva.

Bene invece Sony, che pubblicizzerebbe una durata della batteria, paradossalmente, più breve di quella effettiva. In tutti questi casi è bene ricordare che non necessariamente i test di durata dei produttori seguano gli stessi metodi di quelli utilizzati per studi indipendenti come quello di Which? — l'organizzazione britannica potrebbe aver scelto un approccio più aggressivo.

HTC si è difesa dicendo che i ricercatori avrebbero usato un settup e un "ambiente di testing" diverso dal loro. Anche Apple ha difeso la durata di batteria pubblicizzata. L'azienda di Cupertino ha detto che gli iPhone sono progettati per dosare la loro potenza in modo intelligente, in modo da far durare la batteria più a lungo.

