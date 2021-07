Apple mette in guardia gli utenti da alcune tipologie di batterie sostitutive per AirTag

Apple ha pubblicato un nuovo documento di supporto relativo alla sostituzione delle batterie di AirTag, in cui mette in guardia gli utenti dall'utilizzo di alcuni modelli per evitare spiacevoli sorprese da parte del localizzatore Bluetooth.

Nello specifico, Apple osserva che "le batterie CR2032 con rivestimento amaro potrebbero non funzionare con AirTag o altri prodotti alimentati a batteria, a seconda dell'allineamento del rivestimento rispetto ai contatti della batteria".

Tra i numerosi produttori che hanno iniziato ad implementare rivestimenti amari sulle batterie CR2032 (che sono a forma di moneta) figura Duracell. Le motivazioni sono da ricercare nel fatto che spesso tali batterie vengono ingerite dai bambini e possono causare reazioni chimiche dannose. Con il rivestimento amaro i produttori sperano che la reazione da parte della saliva scoraggi la deglutizione da parte dei più piccoli.

Tale rivestimento però evidentemente non garantisce il corretto funzionamento nelle AirTag e per questa ragione il colosso di Cupertino invita gli utenti ad acquistare batterie CR2032 sostitutive prive di qualsivoglia copertura.

Di recente uno youtuber ha inviato delle AirTag a Tim Cook, Elon Musk ed in Corea del Nord ed ha pubblicato un filmato in cui ha raccontato tutto il viaggio. Qualche settimana fa, Apple ha aggiornato le AirTag con un aggiornamento focalizzato sulla tutela della privacy.