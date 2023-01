Apple mette nel mirino i diritti tv del calcio, ma non guarda alla Serie A

In attesa di capire cosa succederà con i diritti tv della Serie A, si fanno sempre più incessanti i rumor che vogliono Apple pronta ad investire in maniera importante nel mercato della trasmissione del calcio.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail il colosso di Cupertino avrebbe messo nel mirino i diritti tv per la trasmissione della Premier League, il campionato di calcio inglese dove militano i più grandi campioni del calcio mondiale e che si è contraddistinto per un livello di spettacolarità ben più alto degli altri.

Le trattative non sarebbero ancora iniziate, dal momento che la Football Association ancora non ha pubblicato il bando per i diritti tv in scadenza nel 2025, che sono stati acquisiti da Sky Sports e BT Sports. Tuttavia, la pubblicazione dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno, dando il via all’asta e le trattative.

Per Apple si tratterebbe di una prima assoluta in questo settore, ma la società guidata da Tim Cook ha già lanciato qualche indizio: di recente infatti sul servizio di streaming Apple TV+ è stata lanciata una docuserie dedicata alla Superlega, il torneo privato poi messo in pausa a cui avevano dato adesione anche diversi club inglesi.

Proprio la presenza di molti proprietari americani, tra cui quelli del Chelsea, potrebbe spingere Apple ad un investimento di questo tipo, ma chiaramente bisognerà capire a quale somma.