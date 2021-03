Apple mette fine alle vendite di iMac Pro in Italia: sparito dal sito Web

In seguito alle recenti avvisaglie, alla fine sono bastate poche settimane affinché avvenisse quanto era già nell'aria da tempo: Apple ha smesso di vendere iMac Pro in Italia.

Più precisamente, stando anche a quanto riportato da Wccftech e iDownloadBlog, questa scelta non si applica solamente al nostro Paese, dato che ci sono segnalazioni provenienti anche da altre parti del globo. In particolare, le fonti estere riportato che non solo il prodotto non è più in vendita mediante il portale ufficiale di Apple, ma non compare proprio più al suo interno. Insomma, sembra proprio che sia giunta l'ora di decretare la fine dell'era di iMac Pro.

Come accennato in precedenza, la situazione è la medesima anche da noi, tanto che, raggiungendo la pagina Web che fino a qualche giorno fa ospitava iMac Pro, si viene reindirizzati alla sezione generale dedicata ai Mac, che "accoglie" l'utente con la scritta "Il futuro del Mac è qui", che fa ovviamente riferimento al chip M1. Inoltre, non è più possibile accedere nemmeno alle specifiche tecniche del prodotto.

C'è da dire che già da un po' di tempo non si poteva più configurare l'iMac Pro, dato che il sito Web di Apple proponeva solamente il "modello base". Ora, tuttavia, il dispositivo, originariamente lanciato a fine 2017, è completamente sparito dai radar. Nel frattempo, l'iMac con chip M1 ha iniziato a far parlare di sé, anche se non c'è ancora nulla di ufficiale. Staremo a vedere.