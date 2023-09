Apple e Microsoft all'UE: iMessage e Bing non sono piattaforme gatekeeper

Secondo quanto riferito dal Financial Times, Microsoft ed Apple starebbero facendo pressioni sull’Unione Europa affinchè iMessage e Bing restino fuori dall’elenco dei gatekeeper.

Il quotidiano finanziario spiega che entrambe le società starebbero sostenendo la tesi secondo cui i rispettivi servizi non sarebbero abbastanza grandi e potenti da sottostare alle restrizioni previsti dal Digital Markets Act, il pacchetto normativo che ha l’obiettivo di promuovere e favorire la concorrenza nel settore tecnologico.

Il timing della notizia non è casuale, dal momento che la Commissione Europea pubblicherà un elenco dei gatekeeper domani, 6 Settembre 2023, comprensivo di aziende e servizi. Coloro che rientreranno in tale elenco dovranno soddisfare una serie di regole in termini di interoperabilità e concorrenza, ed Apple e Microsoft insieme a Amazon, Alphabet, Meta, ByteDance e Samsung erano già presenti in un primo elenco.

Dopo la pubblicazione della lista, le società ed i servizi interessati avranno sei mesi (fino a marzo 2024) per conformarsi alle regole previste dal DMA.

Il Financial Times sottolinea come Microsoft stia facendo pressioni non tanto per Windows (che resta il primo sistema operativo PC per diffusione al mondo), ma per il motore di ricerca Bing che ha una quota di mercato molto più ristretta rispetto a Google.

Apple dal suo canto sta lavorando per fare in modo che iOS si apra al sideloading ed agli Ap Store di terze parti, ma per iMessage sottolinea come non raggiunga la soglia dei 45 milioni di utenti attivi prevista dal DMA e per tale ragione non dovrebbe essere interessata dalla normativa che gli imporrebbe di consentire l’interazione con altri servizi di messaggistica. Tuttavia, alcune stime esterne suggeriscono che iMessage potrebbe avere un miliardo di utenti attivi a livello mondiale.