Apple ha un miliardo di abbonati ai suoi servizi: la conferma di Tim Cook

Le vendite di iPhone 15 non saranno delle migliori, almeno stando a quanto riportato dal noto analista Ming-Chi Kuo. Pare però che questo dato non spaventi affatto Apple, che anzi starebbe puntando tutto su un altro settore: altro che iPhone e Mac, il futuro della Mela Morsicata sono i servizi!

Che Apple stia scommettendo sui servizi in abbonamento lo sappiamo da tempo: le sottoscrizioni per iCloud, Apple Music, Apple TV+ e via dicendo sono ormai parte del "pacchetto" per ogni utente iPhone al mondo. Tuttavia, gli ultimi dati finanziari di Apple, diffusi nelle scorse ore dal colosso di Cupertino, confermano un dato decisamente intrigante: proprio quello dei servizi è il settore in maggiore crescita per la Mela Morsicata.

In termini di ricavi netti, Apple ha vissuto una leggera flessione tra il 2022 e il 2023: se lo scorso anno questi ultimi si attestavano sugli 83 miliardi di Dollari, a questo giro la cifra è scesa a 81,8 miliardi, complice anche la crisi economica globale innescata dall'inizio del conflitto russo-ucraino. In particolare, la domanda di iPhone sarebbe inferiore rispetto a quella dello scorso anno, con un calo del 2% tra iPhone 13 e iPhone 14.

A confermare il dato è lo stesso Tim Cook, che ai microfoni della CNBC ha spiegato che "il mercato degli smartphone è in una fase dura, in questo momento, soprattutto negli Stati Uniti". Anche il resto dell'hardware di Cupertino, comunque, non se la passa troppo bene. Le vendite dei Mac e Macbook sono crollate rispetto allo scorso anno, anche perché negli ultimi mesi non ci sono stati nuovi lanci di peso (ad eccezione del Macbook Air M2 da 15", che però è stato messo in vendita solo un mese fa, dunque non ha contribuito in modo sostanziale ai ricavi di quest'anno). Gli iPad, invece, hanno fatto registrare un calo dei ricavi del 20% rispetto al 2022.

L'unico dato positivo, dunque, è quello del settore dei servizi. Tim Cook stesso ha spiegato che, tra le sue varie sottoscrizioni, Apple ha un miliardo di abbonati paganti: un numero enorme, specie a confronto con i dati di Netflix (240 milioni di abbonati, più o meno) e di Amazon Prime (160 milioni di sottoscrizioni circa). Non è dunque un caso che l'ultimo anno sia stato "da record per i ricavi del settore dei servizi", stando alle parole del CEO della Mela Morsicata.