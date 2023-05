Apple nel mirino dell'Antitrust Italiano: aperta un'istruttoria

Con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito web, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha annunciato di aver avviato un’istruttoria nei confronti di Apple per presunto abuso di posizione dominante nel mercato delle app.

Nella fattispecie, l’AGCM evidenzia che a partire da Aprile 2021 Apple ha adottato una nuova politica sulla privacy “per i soli sviluppatori terzi di app,più restrittiva rispetto a quella che la società applica a sé stessa. Il diverso trattamento si basa principalmente sulle caratteristiche del promptche appare agli utenti per acquisire il consenso al tracciamento dei propri dati di “navigazione” sul web e sugli strumenti adottati per misurare l’efficacia delle campagne pubblicitarie”.

Come evidenziato da AGCM, Apple “impone soltanto ai concorrenti l’utilizzo di un promptdi richiesta del consenso in posizione di maggior risalto rispetto a quello dell’opzione per negare il consenso” ed utilizza una formulazione linguistica definita “dissuasiva” del tracciamento.

L’accento viene posto anche su sviluppatori ed inserzionisti che secondo l’Antitrust apparirebbero “svantaggiati in termini di qualità e di dettaglio dei dati messi a disposizione da Apple e relativi all’efficacia delle campagne pubblicitarie sulle loro applicazioni”.

Secondo l’AGCM la presunta condotta discriminatoria di Apple potrebbe causare un calo dei proventi generati dalla pubblicità degli inserzionisti testi, a vantaggio della propria divisione commerciale.

“Per l’Antitrust la presunta riduzione di concorrenza nei mercati rilevanti e il conseguente rafforzamento dell’eco-sistema digitale di Apple potrebbero ridurre gli incentivi a sviluppare app innovative e ostacolare il passaggio degli utenti verso eco-sistemi digitali concorrenti” conclude.