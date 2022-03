Apple nel mirino di class action europea da oltre 5 miliardi di Euro

Se da una parte Apple è alle prese con una maxi truffa da parte di un ex dipendente, dall’altra il colosso di Cupertino potrebbe trovarsi costretto ad affrontare una causa da oltre 5 miliardi di Euro avviata da una fondazione olandese che opera per conto dei consumatori: la class action è di portata europea.

Il comunicato stampa ripreso da Bloomberg giunge direttamente dalla Dutch Consumer Competition Claims Foundation, la quale ha dichiarato quanto segue: “Il comportamento di Apple è illegale. Sono i consumatori a scontare il comportamento monopolistico di Apple, perché gli sviluppatori sono costretti a recuperare dalle tasche degli utenti le commissioni applicate, di solito del 30%. Come consumatore, paghi troppo. Troppo per ogni app a pagamento che scarichi. Troppo per tutti gli acquisti in app. E troppo per gli abbonamenti che sottoscrivi attraverso l'App Store di Apple”.

Pertanto, la Consumer Competition Claims Foundation sostiene che ogni proprietario di iPhone o iPad nell’Unione Europea che ha scaricato app a pagamento o effettuato acquisti in-app tramite l’App Store a partire da settembre 2009 potrà partecipare a questa class action che porterà alla presentazione di una “richiesta di risarcimento collettiva” presso il tribunale distrettuale di Amsterdam.

La fondazione ha affermato di avere contattato la Mela per giungere a una risoluzione senza passare per vie legali, ma la società statunitense non ci sarebbe stata; di conseguenza, la vicenda sembra proprio essere destinata a risolversi in tribunale, salvo il raggiungimento di un nuovo compromesso.

Giusto oggi, restando sul tema Apple, sembrerebbe proprio che l’azienda non intenda più riparare iPhone smarriti o rubati, verificandone la natura tramite il registro dispositivi GSMA.