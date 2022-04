Apple nel mirino dell'Unione Europea: accusa firmata Spotify sta per ampliarsi

Vi ricordate della denuncia di Apple all’Antitrust europeo da parte di Spotify? Si tratta di una questione che risale ancora al 2019 e che, fino a oggi, non ha visto evoluzioni particolari. Con la scoperta di nuove prove da parte della Commissione europea, però, a breve le autorità dell’Unione potrebbero agire contro la Mela.

Inizialmente, l’accusa da parte del CEO di Spotify Daniel Ek e dei suoi colleghi era di “abuso di posizione dominante nel mercato dello streaming musicale” in quanto, “negli ultimi anni, Apple ha introdotto regole nell'App Store che limitano intenzionalmente la scelta e soffocano l'innovazione, agendo sia da giudice che da parte in causa per svantaggiare deliberatamente altri sviluppatori di applicazioni”.

Nello specifico, il colosso dello streaming ha evidenziato che la commissione del 30% di Apple sugli acquisti ‌all'interno dell'App Store‌ rendeva particolarmente difficile attirare clienti con i prezzi di listino del servizio, resi più elevati proprio dalla Mela che, quindi, applicava misure tali da ottenere un “vantaggio sleale” a favore di Apple Music. L’indagine formale avviata dall’Unione Europea è proseguita ed è giunta alle prime conclusioni chiave, ovverosia Apple violava il diritto della concorrenza nell’Unione; il team legale di Cupertino, ovviamente, negò le accuse.

Come riportato dall’agenzia di stampa Reuters, la Commissione europea avrebbe ottenuto ulteriori prove che permetterebbero di ampliare l’accusa, potenzialmente infliggendo così un duro colpo a Tim Cook e soci. Secondo quanto riferito da fonti familiari con la questione, nelle prossime settimane verranno comunicati dettagli inediti che permetteranno al pubblico di comprendere al meglio l’evoluzione della situazione tra Apple, Spotify e l’Unione.

Nel frattempo, Apple sta preparando le AirPods Pro 2 da lanciare nel corso del 2022.