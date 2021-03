Apple e mixed reality, sul nuovo visore dei rivoluzionari sensori biometrici

I rumor sull'attesissimo salto di Apple nel mondo dell'AR/VR si inseguono ormai da mesi, ma il quadro su quello che potremo vedere sugli scaffali è ancora lontano dal potersi definire chiaro.

L'ultimo rapporto stilato dagli analisti di TF International è andato ad approfondire quanto emerso circa il pacchetto di sensori che potrebbe implementare apple nei suoi prossimi sistemi.

Abbiamo parlato di numerosi microfoni, ma a quanto pare il dispositivo per la mixed reality di Apple potrebbe sfruttare anche un sistema di 15 fotocamere delle quali 8 esclusivamente per la realtà aumentata, per offrire quella che l'analista Kuo definisce "biometria innovativa".

In tal senso, Apple avrebbe avviato una partnership con Largan Precision, già nota per il suo fruttuoso sodalizio con Huawei che, in seguito al ban imposto dallo scorso governo USA, ha subito un duro colpo perdendo importanti quote di mercato.

Secondo quanto riportato da alcune fonti, Apple avrebbe già pianificato l'uscita di questo device per il 2022, seguito poi dai vociferati Apple Glass per l'AR nel 2025, con un doppio display 8K, tecnologia di tracciamento pupillare e un prezzo che potrebbe anche sfiorare i 3000 dollari. L'analista Kuo è invece convinto che il visore di Cupertino avrà dei prezzi in linea con quelli degli iPhone di fascia alta.

Il dispositivo sarà inoltre totalmente slegato da altri device, facendo affidamento su un hardware integrato.