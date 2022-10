Apple, nuovo monitor in arrivo? Ecco quando potrebbe essere lanciato

Mentre si registrano i primi sconti Amazon per Apple Watch 8, il colosso di Cupertino starebbe lavorando con intensità sui suoi nuovi prodotti, che andranno a popolare gli scaffali nei prossimi mesi o anni.

Uno di questi prodotti potrebbe essere un nuovo innesto nella gamma display di Apple. Alcuni recenti report, infatti, raccontano del possibile arrivo nel Q1 2023 di un nuovo monitor da 27 pollici, con tecnologia Mini-LED e supporto ProMotion.

In effetti, non è la prima volta che sentiamo parlare di un prodotto di questo tipo in lavorazione, ma a quanto pare questa volta potremmo realmente essere vicini al suo debutto. L'autore dei post (purtroppo a pubblico limitato) è il solito Ross Young, che inizialmente aveva parlato di giugno, mentre la finestra di lancio attuale, qualora le sue dichiarazioni dovessero avere riscontro reale, dovrebbe essere quella che va da gennaio a marzo del prossimo anno: insomma, questione davvero di pochissimi mesi.

La nuova proposta monitor di Apple non dovrebbe andare a sostituire il Pro Display XDR, per via della mancanza di caratteristiche tipiche come la risoluzione "6K" e la diagonale superiore. Tuttavia, non dovrebbe trattarsi neanche di un nuovo Studio Display, o meglio, non andrà a sostituirlo, per via di un prezzo superiore dovuto ai mini-LED e alla tecnologia ProMotion.

