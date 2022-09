Apple contro Mosca: rimosso il più grande social network russo dall'App Store

Se con il rifiuto dell'aumento dei prezzi dei chip di iPhone e Mac Apple si è fatta nemica TSMC, ora la casa di Cupertino sarebbe pronta a farsi inserire anche sulla "lista nera" di Mosca. Nelle scorse ore, infatti, Apple ha rimosso il social network VK dall'App Store di iOS.

Per chi non lo sapesse, VK è il social network più usato in Russia, superando sia Facebook che Instagram che Twitter, oltre a piattaforme di messaggistica come Snapchat e Whatsapp. In risposta ad alcune sanzioni imposte dal Governo del Regno Unito contro il Cremlino, la Mela Morsicata avrebbe dunque rimosso VK, insieme a tutte le app della conglomerata VKontakte (l'equivalente di Meta per Facebook e Instagram, per intenderci), da tutti i suoi store.

A fare ancora più scalpore è il fatto che VK non è stato rimosso solo dall'App Store russo, ma dai marketplace digitali di Apple in tutto il mondo. VKontakte ha anche pubblicato una dichiarazione sul suo blog (ovviamente in russo) in cui spiega che le sue app sono "temporaneamente bloccate" da Apple, ma anche che "il supporto alla nostra applicazione per iOS continuerà", lasciando presagire un ritorno del social anche su iPhone, magari attraverso canali alternativi a quello di Apple stessa.

Il portavoce di Apple Adam Dema ha poi confermato a The Verge che "VKontakte e VK sono di proprietà o sono sviluppati da aziende composte a larga maggioranza o possedute a larga maggioranza da individui e parti sanzionate dal Governo del Regno Unito. Per aderire alle sanzioni, Apple ha terminato gli account Sviluppatore associati a queste app, che non potranno più essere scaricate dall'App Store".

Intanto, il Ministero degli Affari Digitali russo ha fatto sapere all'emittente governativa RT News che "stiamo investigando le ragioni della rimozione di VK dagli store Apple, che potrebbero avere gravi ripercussioni per Apple vista la grande importanza sociale e la scala di utilizzo dei servizi di VKontakte nel nostro Paese".