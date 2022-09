Apple ha mostrato il doppio punch-hole di iPhone 14 Pro in pagine ufficiali

Vi ricordate dei rumor sul doppio punch-hole degli iPhone 14 Pro? Quelle indiscrezioni alla fine "non si sono rivelate veritiere", visto che a rubare la scena c'è stato l'unico foro a pillola, o meglio la Dynamic Island. Tuttavia, in alcune pagine ufficiali Apple è comparso il design che poi non è stato adottato.

Infatti, secondo quanto riportato da MacRumors, nonché come mostrato da alcuni utenti su Twitter, nella giornata del 7 settembre 2022, ovvero quando sono stati annunciati gli iPhone 14 Pro, la società di Cupertino ha "silenziosamente" aggiornato le immagini destinate agli sviluppatori relative ai suoi smartphone. Tuttavia, inizialmente in queste ultime si vedeva il design con doppio punch-hole per gli iPhone 14 Pro.

A quanto pare il tutto è stato "risolto" in pochi minuti, facendo "sparire" le immagini col doppio foro in favore del singolo foro a pillola (Dynamic Island). Tuttavia, la questione non è passata inosservata e non sono in pochi a pensare che Apple stesse realmente studiando quel tipo di design, nonostante poi sia stata scelta una strada diversa.

Le immagini dedicate ai developer non sono tra l'altro le uniche risorse ufficiali in cui compare il design del doppio punch-hole, in quanto per un po' di tempo anche nella pagina di supporto legata all'Always-On si è fatta vedere un'immagine di questo tipo. Siamo riusciti a verificare le segnalazioni mediante WayBack Machine.

Effettivamente a un certo punto, nella giornata del 16 settembre 2022, è comparsa l'immagine che potete vedere in calce alla notizia. Insomma, Apple ha realmente commesso quel tipo di "errore". Probabilmente non si avranno maggiori informazioni sulla questione dalla società di Cupertino, ma quantomeno ora sappiamo come sarebbe stato a livello visivo un iPhone 14 Pro con doppio punch-hole.