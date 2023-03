Apple ha mostrato il suo visore AR/VR ai dipendenti, ma non ha convinto tutti

Il lancio del primo visore perla realtà aumentata e virtuale di Apple sembra essere vicino, ed a confermarlo ci ha pensato anche un rapporto del New York Times, secondo cui la Mela avrebbe internamente mostrato l’headset ottenendo però un riscontro non esaltante.

Il NYT, nella fattispecie, afferma che a differenza di quanto avvenuto con altri progetti, Apple non avrebbe registrato lo stesso entusiasmo di quanto fatto in passato con altri prodotti. Alcuni dipendenti avrebbero lasciato i team in quanto convinti che non otterrà il riscontro sperato ed atteso dai dirigenti.

Nell’articolo il New York Times spiega anche che Apple lancerà il visore come un dispositivo di copresenza, che consentirà videoconferenze e riunioni in realtà aumentata. Inizialmente si ritiene che verrà utilizzato principalmente come strumento creativo: ad esempio consentirà di modificare immagini e video nello spazio tridimensionale, dopo di che farà da cinema personale grazie ai progetti in essere con molti registi di Hollywood come Jon Favreau. Tuttavia, in generale viene visto come un prodotto più attraente per le aziende che per il pubblico.

La scorsa settimana alcuni rumor avevano affermato che Apple AR non sarebbe pronto, ma nonostante ciò Tim Cook starebbe spingendo per lanciarlo lo stesso. La presentazione è prevista alla WWDC insieme a realityOS confermato di recente.