Apple ha mostrato il visore per la realtà virtuale ai dirigenti: il lancio è vicino?

A pochi giorni dalla pubblicazione dei precedenti rapporti secondo cui il visore AR di Apple avrebbe problemi tecnici che potrebbero pregiudicarne il lancio secondo le tempistiche classiche, arriva una notizia diametralmente opposta.

Bloomberg infatti riferisce che Apple avrebbe mostrato il nuovo dispositivo ai dirigenti di alto livello, che include l’amministratore delegato Tim Cook ed otto consiglieri di amministrazione. L’anteprima sarebbe stata conclusa la scorsa settimana, proprio quando il visore è stato finalizzato. L’anteprima, spiega Bloomberg, sarebbe stata il culmine di diverse settimane di sviluppo accelerato del sistema operativo rOS proprietario di Apple, che sarà alla base del visore. Non è chiaro se quest’ultimo sarà svelato nel corso della conferenza d’apertura della WWDC 2022 in programma il prossimo giugno o meno, ma non è escluso che Apple tenga qualche sessione a porte chiuse con gli sviluppatori per preparare l’ecosistema inv ista del lancio.

Sfortunatamente, non sono emersi dettagli specifici sul visore, tanto meno sulle funzionalità e soprattutto sul prezzo. Negli ultimi anni però a più riprese si sono ipotizzate le presunte feature e la possibile finestra di lancio, ma sembra che ormai ci siamo e che il reveal ufficiale sia davvero dietro l’angolo.

Chiaramente, si tratta di semplici rumor che vanno presi come tali, e per questa ragione vi invitiamo a restare cauti.