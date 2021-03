Apple, multa di 2 milioni di dollari in Brasile per la rimozione del caricabatterie

Apple ha ricevuto una sanzione di quasi 2 milioni di dollari in Brasile, nello specifico a San Paolo, per violazioni del Codice dei diritti dei consumatori in seguito alla rimozione del caricabatterie nella confezione degli iPhone, decisione presa per motivi ambientali ma che non è piaciuta ai clienti, sebbene sia stata seguita da altre aziende.

Come riportato dal media brasiliano Tilt, l'agenzia per la protezione dei consumatori di San Paolo Procon-SP ha deciso di multare il colosso di Cupertino dopo un intenso controllo sulla decisione di rimuovere l'alimentatore dalle scatole degli iPhone a partire dall’ultimo iPhone 12 che, per l’azienda statunitense, si tratta di una misura necessaria per ridurre le emissioni di carbonio e l'uso di metalli delle terre rare.

Scendendo nel dettaglio, ancora nel mese di dicembre 2020 l'agenzia brasiliana avrebbe informato la Mela che la vendita di un iPhone senza un caricabatterie nella confezione in Brasile costituisce una violazione del Codice di difesa dei consumatori, accusa a cui la società ha risposto affermando che la maggior parte dei clienti dispone già di adattatori di ricambio e che per questo motivo non è necessario fornirne un altro nella confezione.

Ciò, però, non ha convinto Procon-SP, il cui direttore esecutivo Fernando Capez ha chiarito con un severo avvertimento all’azienda che è obbligatorio rispettare e comprendere il diritto dei consumatori e le istituzioni brasiliane che lavorano per tutelarne gli interessi e le necessità. Inoltre, la multa riguarderebbe anche un presunto inganno da parte di Apple, sempre nei confronti dei clienti, per quanto concerne la resistenza all'acqua degli iPhone.

Sempre secondo l’indagine condotta dall’agenzia brasiliana, diversi clienti avrebbero richiesto ad Apple di riparare i propri iPhone 12 in seguito a dei danni subiti, ma il team del supporto clienti dell’azienda li avrebbe definiti “irreparabili” rifiutandosi di assistere il consumatore anche nei casi in cui i dispositivi erano in garanzia.

Non mancano poi anche altri problemi come i rallentamenti volontari degli iPhone più datati con aggiornamenti iOS ad hoc, grattacapo noto anche in Italia. Apple, comunque, avrà la possibilità di fare appello alla multa.