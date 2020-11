Apple, multa in Italia da 10 milioni di Euro per la resistenza all'acqua degli iPhone

L'Autorità Garante della Concorrenza e Mercato ha annunciato di aver multato Apple per 10 milioni di Euro a causa di alcune pratiche commerciali scorrette messe in campo nel nostro paese e riguardanti i messaggi pubblicitari di iPhone.

La prima pratica commerciale sanzionata riguarda i messaggi pubblicitari di iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Sotto la lente del Garante infatti è finita la resistenza all'acqua. Negli spot infatti veniva affermato che i dispositivi sono resistenti all'acqua ad una profondità massima tra 1 e 4 metri a seconda dei modelli, per un tempo massimo di trenta minuti. Il Garante ha sottolineato che in tali messaggi pubblicitari Apple "non chiariva che questa proprietà è riscontrabile solo in presenza di specifiche condizioni, per esempio durante specifici e controllati test di laboratorio con l'utilizzo di acqua statica e pura, e non nelle normali condizioni d'uso dei dispositivi da parte dei consumatori".

Inoltre, l'indicazione "la garanzia non copre i danni provocati dai liquidi", è stata ritenuta dall'AGCM "idonea ad ingannare i consumatori non chiarendo a quale tipo di garanzia si riferisse".

Infine, l'Antitrust ha ritenuto idoneo "integrare una pratica commerciale aggressiva il rifiuto da parte di Apple, nella fase post-vendita, di prestare assistenza in garanzia quando quei modelli di iPhone risultavano danneggiati a causa dell’introduzione di acqua o di altri liquidi, ostacolando in tal modo l’esercizio dei diritti ad essi riconosciuti dalla legge in materia di garanzia ossia dal Codice del Consumo".

Ad Apple, oltre al pagamento di una multa da 10 milioni di Euro, è stata anche imposta la pubblicazione di un estratto del provvedimento sul sito web italiano.



Lo scorso anno, a ridosso dal lancio, la resistenza all'acqua di iPhone 11 Pro è stata messa alla prova da alcuni youtuber.