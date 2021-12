Apple si muove già verso iOS 16: non supporterà la gamma iPhone 6s?

A una settimana dal rilascio di iOS 15.2 in Italia, aggiornamento alquanto importante per tutti gli iPhone compatibili, si discute del cambio di focus della Mela verso il successore iOS 16 in arrivo nel 2022. In particolare, secondo indiscrezioni recenti, tale update potrebbe dire addio ad alcuni iPhone più datati.

Stando a quanto riportato da iPhonesoft, portale che avrebbe ottenuto a sua volta informazioni da fonti esclusive interne al colosso di Cupertino, Apple starebbe riflettendo sulla rimozione del supporto a iPhone 6s, iPhone 6s Plus e l'iPhone SE originale. Una previsione tutto sommato comprensibile, soprattutto se si considera che tutti questi modelli sono usciti tra 2015-2016 e dunque si avvicinano addirittura al sesto o settimo anno di supporto software.

Apple avrebbe inoltre in piano il supporto continuo di iOS 15 nel caso dei possessori di iPhone 6s e iPhone SE con patch di sicurezza per diversi anni anche in seguito al rilascio di iOS 16, atteso per ora all’autunno 2022. Sulle nuove funzionalità del prossimo major update non ci sono invece indiscrezioni.

Lato iPad, sempre secondo iPhonesoft, iPadOS 16 dovrebbe risultare incompatibile con iPad mini 4, iPad Air 2, iPad (quinta generazione) e i modelli iPad Pro 2015. Come per le voci di mercato precedenti, però, consigliamo di prendere tutto cum grano salis.

Si ricorda, in conclusione, che a breve dovrebbe arrivare pure l’aggiornamento a iOS 15.3 dato il rilascio della prima beta per sviluppatori.