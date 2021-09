Apple Music: abbonamento di sei mesi gratuito con l'acquisto di cuffie AirPods o Beats

Le ultime settimane sono state ricche di novità per Apple Music, che lo scorso giugno ha accolto lo streaming audio lossless su iPhone per 75 milioni di brani musical. Accanto alle nuove feature, Apple ha annunciato un'offerta grazie alla quale acquistando delle AirPods o Beats riceverete sei mesi di abbonamento gratuito ad Apple Music.

La promozione è limitata ad alcuni modelli di AirPods, in particolare le AirPods Pro, le AirPods in bundle con la custodia di ricarica wireless e le AirPods Pro Max. Per quanto riguarda le cuffie Beats, invece, l'offerta può essere attivata acquistando le Beats Studio Buds, le Powerbeats, le Powerbeats Pro e le Beats Solo Pro. La casa di Cupertino ha anche comunicato che saranno escluse dalla promozione le Beats Solo3 Wireless, le Beats Studio3 Wireless, le Beats EP, le Beats Flex e le AirPods di prima generazione.

Se siete intenzionati a comprare uno dei dispositivi validi per l'offerta (o se ne possedete già uno), l'attivazione dell'abbonamento gratuito di sei mesi ad Apple Music è piuttosto semplice:

Anzitutto dovete aggiornare il vostro iPhone o iPad a iOS 15 Poi dovete collegare le cuffie valide per la promozione al vostro smartphone o tablet Fatto ciò, vi basterà aprire l'app Apple Music ed effettuare il login con il vostro ID Apple

Si tratta di un'offerta decisamente interessante, che speriamo venga estesa alle nuove cuffie di Cupertino, considerato che la presentazione delle AirPods 3 sembra essere imminente.