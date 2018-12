Apple Music: l'account ufficiale pubblica un tweet dall'app per Android

"Marketing e come non farlo". Puntata 99999. Un gestore dell'account ufficiale Twitter di Apple Music ha pubblicato un tweet dall'applicazione Android del noto social network, dimenticandosi della scritta "via Twitter per Android" visibile pubblicamente.

Stando anche a quanto riportato dai soliti colleghi di 9to5Google e dal sempre attento YouTuber Marques Brownlee, la pagina ufficiale del servizio di streaming musicale di Apple ha recentemente messo "un cuore" a un post di Ariana Grande, ma facendolo appunto da un dispositivo Android. Certo, l'applicazione di Apple Music è disponibile anche per il robottino verde, ma difficilmente si è trattato di marketing ben pensato.

D'altronde non è di certo la prima volta che questo accade. Pensate che qualche mese fa Samsung ha fatto causa per 1,6 milioni di dollari alla sua brand ambassador in Russia per aver utilizzato un iPhone durante eventi pubblici. Il metodo con cui la brand ambassador aveva cercato di nascondere l'iPhone, ovvero utilizzando un pezzo di carta in modo non proprio perfetto, aveva alimentato la curiosità dei social, rendendo la questione virale in Russia.

Insomma, la vicenda può farsi veramente molto seria in questi casi e probabilmente qualcuno non se la sta passando bene in casa Apple. Si tratta di una delle prime volte che uno sbaglio di questo tipo coinvolge la società di Cupertino, sempre molto attenta al marketing.