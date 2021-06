Apple Music annuncia un nuovo evento per domani, subito dopo il keynote della WWDC

Domani andrà in scena il keynote di apertura della WWDC, nel corso del quale il colosso di Cupertino dovrebbe presentare i nuovi sistemi operativi per l'anno in corso. Tuttavia, non si tratterà dell'unico appuntamento.

Apple infatti ha annunciato che alle 21 Apple Music terrà un evento speciale per parlare dello Spatial Audio per la piattaforma di streaming, che sarà disponibile entro il mese di Giugno.

Apple Music ha annunciato lo Spatial Audio qualche settimana fa, ed ha comunicato che sarà messo a disposizione in maniera del tutto gratuita agli abbonati al servizio, i quali potranno godere di uno streaming lossless di qualità superiore. La Mela probabilmente utilizzerà questo ulteriore keynote per soffermarsi esclusivamente sulle novità in arrivo su Apple Music.

Secondo le informazioni diffuse da Apple, il supporto lossless arriverà su oltre 75 milioni di brani e sarà compatibile con AirPods, AirPods Pro, AirPods Max e le cuffie Beats dotati di chip H1 o W1 oltre che su tutti gli altoparlanti presenti negli ultimi modelli di iPhone, iPad e Mac.

Non sono chiari i contenuti dell'evento, ma è probabile che Apple lo utilizzi per annunciare la data di lancio ufficiale del nuovo sistema. Come sempre, vi aggiorneremo con tutte le notizie ed approfondimenti.