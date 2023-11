Apple Music anticipa lo Spotify Wrapped: disponibile il Music Replay 2023. Come vederlo

Mentre siamo ancora in attesa dello Spotify Wrapped 2023, che comunque dovrebbe arrivare a stretto giro di orologio, Apple ha reso disponibile da oggi il Music Replay 2023 che come suggerisce il nome consente agli abbonati di accedere alle classifiche relative ai propri artisti, brani, album, generi e playlist più ascoltati durante l’anno.

Per accedere al proprio Apple Music Replay per il 2023 basta semplicemente cliccare su questo indirizzo e quindi inserire le proprie credenziali di Apple Music. Il sistema genererà un filmato in stile Reel/Storie di Instagram che farà un sunto di ciò che si è ascoltato durante l’anno. Per ciascuna Storia, se così si può definire, viene riprodotta una canzone a tema.

Gli utenti possono anche aggiungere la playlist Replay 2023 alla propria libreria di Apple Music, per riprodurre sempre le canzoni più ascoltate durante l’anno. Rispetto al 2023 Apple ha adottato una tavolozza di colori più scura ed animazioni differenti. A questo punto non vediamo l’ora di scoprire quali sono stati i vostri higlights per il 2023 su Apple Music.

Nel corso dei prossimi giorni dovrebbe anche essere la volta dello Spotify Wrapped, che l’account Instagram di Spotify ha preannunciato più volte con una serie di storie.

In giornata odierna, Apple ha anche annunciato i podcast più popolari del 2023.