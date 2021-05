Apple Music, arriva a giugno lo streaming lossless su 75 milioni di brani: sarà gratuito!

Dopo le indiscrezioni di qualche ora fa, Apple ha annunciato che a partire dal mese di Giugno su Apple Music sarà disponibile l'opzione per ascoltare l'intero catalogo in formato lossless senza alcun costo aggiuntivo. Complessivamente, le stime del colosso di Cupertino parlano di 75 milioni di brani che lo supporteranno.

La società americana ha inoltre specificato che sarà introdotto il supporto per la musica in qualità Spatial Audio con Dolby Amos direttamente in Apple Music: gli utenti potranno ascoltare una serie di album selezionati in formato audio 3D su AirPods, AirPods Pro, Airpods Max e cuffie Beats con chip H1 o W1, oltre che sugli altoparlanti integrati nelle ultime versioni di iPhone, iPad e Mac.

Apple ha anche annunciato di essere al lavoro con artisti come Ariana Grande, Maroon 5 ed altri per il debutto del Dolby Atmos su Apple Music.

Come mostriamo nello screenshot in calce, gli album e le tracce che supporteranno l'audio spaziale saranno contrassegnati da un logo Dolby Atmos, mentre l'audio lossless utilizza il formato ALAC. Gli utenti comunque avranno modo di scegliere di attivare o disattivare la modalità attraverso il menù impostazioni. Il livello Lossless offrirà lo streaming in qualità CD a 16 bit e 44,1 kHz, per arrivare a 24 bit e 48 kHz, ma per i veri audiofili sarà disponibile anche l'Hi-Resolution Lossless fino a 24 bit a 192 kHz.