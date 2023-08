Apple Music, arriva una stazione radio 'algoritmica': ecco come funziona

Dopo l'arrivo dell'app Apple Music Classical sia su Android che su iOS, la casa di Cupertino è pronta a un'altra novità a tema musicale per i propri affezionati utenti: sull'app principale, infatti, è pronta ad arrivare un'interessante feature per la ricerca dei propri brani preferiti.

La nuova funzione di Apple Music si chiamerà Discovery Station e metterà sul piatto nuove possibilità in termini di intrattenimento su base algoritmica, cercando di creare selezioni personalizzate sulla base dei nostri ascolti precedenti e dei gusti personali.

Discovery Station non è ancora formalmente pubblica su Apple Music ma si tratta di una stazione radio che potrete trovare sotto la sezione Ascolta Ora, dove già erano presenti ampie possibilità di ricevere suggerimenti. Qualora non dovesse essere disponibile per la vostra app, potrete utilizzare anche il link diretto alla stazione radio Discovery Station, in modo da accedervi senza doverla cercare manualmente.

Ancora non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Apple in merito a questa funzionalità e al suo funzionamento nel dettaglio, quindi non è chiaro come vada a elaborare le informazioni per fornire suggerimenti aderenti alle nostre preferenze. A ogni modo, si tratta di un'ottima aggiunta per gli utenti a cui piace anche scoprire e sperimentare nuovi artisti e generi musicali.

Ricordiamo che Apple Music ha superato i 200 milioni di brani già a ottobre 2022, con una crescita a dir poco esponenziale sia in termini di catalogo che di funzionalità, un'app apprezzata sia dai fan della Mela che da altri utenti che trovano nella proposta di Cupertino quella più adatta alle proprie esigenze.