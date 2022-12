Che fine ha fatto Apple Music Classic? Prevista nel 2022, ancora non è stata lanciata

Già da qualche mese sul web si parla del possibile lancio di Apple Music Classic, il presunto servizio musicale della Mela dedicato esclusivamente alla musica classica, che secondo molti sarebbe dovuto arrivare nel corso del 2022. Tuttavia, quando manca poco al 2023, ancora non ve n’è traccia.

In un comunicato diffuso lo scorso anno, Apple spiegava che “Apple Music ha in programma di lanciare un’app dedicata alla musica classica il prossimo anno, combinando l’interfaccia utente classica di Primephonic che i fan hanno imparato ad amare, con altre funzionalità aggiuntive”. Da allora però non sono arrivate ulteriori indicazioni in merito ed anche la stessa Apple non ne ha più parlato, nemmeno nel corso degli eventi pubblici.

Anche da parte di Primephonic, che la società di Tim Cook ha acquistato in precedenza, non sono arrivate informazioni ed al momento della dismissione del servizio nel settembre 2021 si faceva riferimento allo “sviluppo di una nuova esperienza di musica classica da parte di Apple, in programma per il lancio all’inizio del prossimo anno”. Il 9 Marzo 2022 però tale indicazione è stata modificata in “anno prossimo”. Va da se quindi che con ogni probabilità non vedremo questa nuova app a stretto giro di orologio e probabilmente bisognerà aspettare il 2023 per poterci mettere su le mani, a meno che Apple non decida di lanciarla a sorpresa la prossima settimana. In iOS 16.2 che vedrà la luce questa settimana non sono presenti indicazioni di questo tipo.