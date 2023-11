Apple Music Classical arriva anche su iPad: disponibile l'app per il download

A pochi mesi dall’arrivo di Apple Music Classical su Android, il colosso di Cupertino ha comunicato che il client ufficiale che consente di ascoltare musica classica, incluso nell’abbonamento Apple Music, è disponibile anche su iPad da cui è possibile scaricare la versione 1.1.

Rispetto alla controparte per iPhone, non sono presenti grosse novità: l’unica differenza è rappresentata dall’interfaccia grafica che si presta meglio agli schermi più grandi dei tablet della società di Cupertino, e che permette agli appassionati di leggere in maniera più comoda i testi e le informazioni presenti in ciascun brano, playlist o album.

Apple ha lanciato Apple Music Classical nel marzo 2023 sotto forma di servizio gratuito per gli abbonati ad Apple Music. L’applicazione è rivolta agli appassionati di musica classica ed include, rispetto al client tradizionale, playlist curate, biografie degli artisti e compositori, descrizioni dettagliate delle opere classiche ed un sistema di ricerca ottimizzato. Da oggi è possibile effettuare il download anche su iPad, come richiesto da molti sin dal lancio.

L’app per iPad richiede che sul tablet sia installato almeno iPadOS 15.4 o versione successiva, mentre non è arrivata alcuna indicazione in merito all’arrivo anche su macOS.



Cosa ne pensate di questa novità? Come sempre, fatecelo sapere attraverso la sezione commenti.