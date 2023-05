Apple Music Classical è arrivato prima su Android che su iPad e Mac

Dopo l'arrivo di Apple Music Classical su App Store per dispositivi iOS, nelle scorse ore l'app per lo streaming di musica classica del colosso di Cupertino è finalmente sbarcata anche sul Play Store di Android. Il debutto sul marketplace di Google arriva dunque a tre mesi da quello su iPhone.

Come già succede su iOS, Apple Music Classical è separato da Apple Music, anche se vanta un'UI molto simile (eccezion fatta per i font e la gestione delle ricerche). A cambiare sono ovviamente i metadati e i brani disponibili, dal momento che Apple Music Classical è pensata per gli amanti della musica classica e propone solo brani di questo stesso genere.

Come fanno notare i colleghi di 9to5Mac, l'arrivo di Apple Music Classical su Android è il primo nella storia di Apple a verificarsi prima del release di un'app per iPad e per Mac dedicata al servizio: in tal senso, possiamo dire che il Colosso di Cupertino ha portato una sua app prima sui device della concorrenza che nel suo stesso ecosistema. D'altro canto, considerato che gli smartphone sono i device più utilizzati per lo streaming musicale, la mossa di Apple appare estremamente logica e sensata.

Per chi non lo sapesse, Apple Music Classical era nell'aria da tempo, poiché già nel 2021 la Mela Morsicata ha confermato di voler realizzare un software dedicato agli amanti della musica sinfonica. Nello stesso anno, poi, Apple ha acquistato Primephonic, un servizio di streaming musicale dedicato alla musica classica che ora costituisce la base di Music Classical.

Infine, vi ricordiamo che Apple Music Classical comprende cinque milioni di tracce, nonché migliaia di album completamente esclusivi. La funzione di ricerca, basata su quella di Primephonic, permette di cercare brani basati su compositore, opera in cui sono contenuti, orchestra e conduttore, o persino numerazione nel catalogo interno dell'app, basato su dei "metadati completi ed accurati".