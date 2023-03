Apple Music Classical disponibile su App Store: 5 milioni di brani, ma mancano i download

A poco più di due settimane dall’annuncio di Apple Music Classical, il colosso di Cupertino ha comunicato che da questa mattina l'applicazione standalone dedicata agli amanti di musica classica è disponibile per il download tramite App Store.

Nata da Primephonic, che Apple ha acquisito nel 2021, Apple Music Classical è completamente gratuita per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento ad Apple Music ed arriva con la promessa di gestire meglio i metadati associati alle registrazioni di musica classica. All’interno dell’applicazione trovano spazio anche funzionalità dedicate come playlist curate e le biografie dei compositori che permetteranno agli utenti di conoscere meglio il genere.

Il catalogo è composto da oltre 5 milioni di brani e supporta lo streaming fino a 192 kHz/24 bit ad alta risoluzione e senza perdite. Manca il download dei brani per ascoltarli offline, così come una versione nativa per iPad che probabilmente arriverà solo in un secondo momento.

Apple sottolinea anche che gli abbonati al piano Apple Music Voice non avranno la possibilità di utilizzare Music Classical in quanto non compresa nel loro abbonamento.

Apple Music Classical non richiede iOS 16.4 per essere installata e può essere scaricata direttamente dall’App Store.

Il lancio è avvenuto in anticipo in alcuni mercati asiatici, dove l'applicazione era disponibile già dal pomeriggio di ieri.