Apple Music Classical è ufficiale: sarà gratis per gli abbonati ad Apple Music

Proprio quando ci stavamo nuovamente chiedendo che fine ha fatto Apple Music Classical, il colosso di Cupertino ha annunciato oggi la nuova applicazione standalone progettata per gli amanti di musica classica, che permetterà agli appassionati del genere di ascoltarlo alla massima qualità disponibile.

Apple la descrive come “l’esperienza più completa per chi ama la musica classica”: gli utenti avranno la possibilità di accedere a centinaia di playlist curate dalla redazione, migliaia di album esclusivi, biografie approfondite dei compositori e guide ed approfondimenti per molte opere.

La compagnia americana ha spiegato che sta collaborando con esperti di spicco nel panorama della musica classica e con alcune delle istituzioni più prestigiose al mondo per offrire contenuti nuovi, unici ed esclusivi al momento del lancio. Prevista anche l’aggiunta di una serie di ritratti digitali ad alta risoluzione dei più grandi compositori.

Il lancio è previsto per il 28 Marzo 2023 e, notizia molto importante, Apple Music Classical sarà gratuita per coloro che hanno un abbonamento ad Apple Music attivo. Il download può già essere effettuato dall’App Store attraverso questo indirizzo: si tratta di un preorder che di fatto permetterà al dispositivo di scaricarla nel momento in cui sarà disponibile.

Apple Music Classical sarà compatibile con tutti i modelli di iPhone con iOS 15.4 e successivi, mentre su Android la pubblicazione è prevista successivamente.