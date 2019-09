Apple Music è disponibile direttamente dal browser in versione web

Apple Music, il noto servizio streaming di Apple, è da oggi disponibile in versione beta direttamente dal browser. Il sito è costruito in maniera del tutto simile all’applicazione disponibile sugli altri device, con le stesse sezioni e gli stessi servizi.

Al momento non c’è modo di registrarsi al direttamente dal sito e in ogni caso il servizio è accessibile solo per utenti selezionati e già abbonati. Probabilmente questa funzione verrà implementata una volta finita la fase di beta.

Con la versione web è possibile accedere alla libreria, alla radio, alle funzioni di ricerca e a tutte le playlist. Sono presenti anche le sezioni curate direttamente dagli editor di Apple. Inoltre, è possibile selezionare il tema chiaro e quello scuro dalle impostazioni.

Apple Music dovrebbe essere accessibile da qualsiasi dispositivo e con qualunque browser, inclusi Windows 10, Chrome OS e Android. Recentemente il servizio ha fatto il suo esordio anche sui dispositivi Amazon Alexa.