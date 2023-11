Apple Music, eliminato il piano Apple Music Voice: il più economico costa 10,99 Euro

Tempo di grandi novità per gli abbonamenti. Poco dopo aver segnalato le modifiche all’abbonamento Netflix con pubblicità, è la volta di Apple Music. Il colosso di Cupertino infatti ha silenziosamente eliminato il piano “Apple Music Voice” che era disponibile anche in Italia.

Tale piano d’abbonamento era stato lanciato da Apple lo scorso anno ed era progettato per consentire agli utenti di riprodurre musica esclusivamente tramite Siri. Si trattava di una sottoscrizione rivolta principalmente ai possessori di HomePod, in quanto bastava chiedere a Siri di riprodurre un determinato artista o playlist. Apple Music Voice era disponibile in Australia, Austria, Canada, Cina continentale, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, India, Irlanda, Italia, Messico, Nuova Zelanda, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Taiwan ed era possibile sottoscriverlo solo iPhone, iPad, Mac o Apple TV.

La compatibilità era garantita su tutti i dispositivi Apple al prezzo di 4,99 Euro al mese, e si trattava del piano più economico per accedere ad Apple Music.

Attualmente quindi, come indicato da Apple sul sito di Apple Music, sono disponibili solo il Piano Studente da 5,99 Euro che è rivolto a studenti e studentesse universitari, il Piano Individuale da 10,99 Euro al mese ed il Piano Famiglia da 16,99 Euro al mese che può essere condiviso con sei persone.