Apple Music e Genius: una partnership per i testi delle canzoni all'interno dell'app

Apple e "Genius" hanno oggi annunciato una partnership che permetterà agli abbonati Apple Music di poter visitare il sito Genius e riprodurre qualsiasi canzone per intero, e viceversa di poter leggere le lyrics all'interno di Apple Music.

Questa nuova opzione funzionerà sia sul sito Web Genius che nell'app per iOS.

La partnership rafforzerà anche il database di testi di Apple Music con le informazioni fornite da Genius, che condividerà testi per migliaia di canzoni. Apple ha introdotto per la prima volta i testi in Apple Music con il lancio di iOS 10 nel 2016, ma ora questa funzionalità verrà sicuramente migliorata.

"Essere in grado di leggere testi e annotazioni su Genius mentre ascolti musica su Apple Music è un'esperienza da sogno", ha dichiarato Ben Gross, Chief Strategy Officer di Genius. "Siamo orgogliosi di rendere Apple Music il nostro player musicale ufficiale, e siamo doppiamente entusiasti di portare i testi di Genius nella loro incredibile piattaforma".

Come fare per poter utilizzare questo nuovo servizio? Per utilizzare il player Apple music su Genius, basta cercare un qualsiasi brano e successivamente tappare su "Connetti account", per consentire a Genius di accedere ad Apple Music, alla libreria multimediale ed all'attività di ascolto e, una volta dato il consenso, sarà possibile ascoltare le tracce per intero all'interno del sito Genius sul Web (desktop e browser iOS) e nell'app per iOS.

Allo stato attuale, non tutte le canzoni supportano la funzione "testi", e non è chiaro quanto presto il database delle lyrics di Genius verrà completamente aggiunto ad Apple Music.