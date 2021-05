Apple Music HiFi ed AirPods 3, trapela la possibile data di presentazione

Si prospetta un maggio rovente per il comparto musicale di Apple. Secondo quanto affermato dallo youtuber Luke Miani, infatti, nel corso dei prossimi giorni il colosso di Cupertino potrebbe presentare la terza generazione delle AirPods 3 ed il nuovo piano d'abbonamento ad Apple Music.

In un rapporto ottenuto da AppleTrack, lo youtuber afferma che le due novità non saranno introdotte in un keynote, ma tramite un aggiornamento del sito web e via comunicati stampa inviati alle redazioni.

La data trapelata è quella di 18 Maggio, quando a quanto pare saranno svelate le nuove AirPods 3 di cui si è a più riprese parlato su queste pagine, ed il servizio Apple Music HiFi.

Particolarmente interessanti sono i rumor emersi negli ultimi tempi su Apple Music HiFi: a quanto pare si tratterà di una nuova opzione che costerà 9,99 Dollari al mese e permetterà agli utenti di ascoltare le tracce presenti in catalogo in formato lossless. Con questa scelta, Apple andrà a posizionarsi nello stesso segmento di mercato di Spotify HiFi.

Per quanto riguarda gli auricolari senza fili, invece, i rapporti emersi nelle passate settimane parlavano di una produzione di AirPods 3 già iniziata: il design dovrebbe riprendere quello delle AirPods Pro, ma senza cancellazione attiva del rumore.