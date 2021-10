Apple Music lancia il nuovo abbonamento da 4,99 Euro al mese: anche in Italia!

Il keynote Apple del 18 Ottobre si è aperto parlando di Apple Music. Il produttore e dj Zan Lowe ha annunciato l'arrivo di un nuovo piano di abbonamento per il sistema di sottoscrizione musicale del colosso di Cupertino, battezzato "Voice Plan".

"Voice Plan", che sarà disponibile in autunno anche in Italia, avrà un costo di 4,99 Dollari al mese (che dovrebbero essere convertiti in 4,99 Euro).

Si tratta di un piano che si controllerà esclusivamente con la voce e che tramite Siri consentirà di ascoltare praticamente qualunque cosa solo pronunciando l'apposito comando. Zan Lowe ha spiegato che sono in arrivo tantissime playlist, una per ogni occasione. Non sembra essere prevista la possibilità di ascoltare singoli album: sostanzialmente si tratta di un abbonamento molto basic per coloro che non hanno grosse pretese e che necessitano solo di ascoltare un pò di musica affidandosi alle playlist e raccolte della redazione.

Interessante notare come questo piano si aggiunga a quelli classici attualmente disponibili, per cui non è previsto alcun taglio di prezzo. Nessuna informazione sull'eventuale supporto allo Spatial Audio e la modalità Lossless, e probabilmente maggiori dettagli saranno diffusi solo nel corso delle prossime ore.

Ovviamente vi invitiamo a restare su queste pagine per tutte le altre novità in arrivo direttamente dall'evento Apple.