Apple Music lossless e Dolby Atmos: informazioni sulla compatibilità con le AirPods

Nella giornata di ieri Apple ha annunciato il nuovo streaming in formato lossless, che debutterà a giugno e sarà totalmente gratuito rispetto al prezzo di listino del servizio di abbonamento. Il colosso di Cupertino, in una dichiarazione rilasciata a The Verge, ha fatto il punto sul supporto allo streaming ad alta qualità via Bluetooth.

Apple infatti ha affermato che quando una traccia lossless di Apple Music a 24 bit / 48 kHz viene trasmessa da un iPhone alle AirPods Max utilizzando un cavo Lightning ed un cavo Lightning to 3,5mm, l'audio viene convertito in analogico e quindi ridigitalizzato. Tutto ciò si traduce in un'esperienza di ascolto che, inevitabilmente, comporta delle perdite.

La Mela ha spiegato che per godere a pieno dei formati Lossless Audio ed Hi-Resolution Lossless, gli utenti dovranno utilizzare delle cuffie cablate. Questo aspetto taglia fuori le AirPods, ma anche HomePod ed HomePod Mini. Apple senza mezzi termini ha spiegato che "l'audio lossless non è supportato da alcun modello di AirPods. La modalità di ascolto cablata di AirPods Max supporta solo sorgenti in uscita analogiche. Le AirPods Max non supportano formati audio digitali in modalità cablata".

Su AirPods Max la situazione è leggermente diversa dal momento che possono essere collegate con un dongle, ma come detto poco sopra ciò porta comunque a delle perdite.

Discorso diverso per il Dolby Atmos, che si adatterà a pieno a tutti i modelli di AirPods ed HomePod.

Schematizzando, quindi, la compatibilità può essere riassunta in questo modo:

AirPods, AirPods Pro: si Dolby Atmos / no Lossless Audio

AirPods Max: no Lossless Audio via Bluetooth / si Dolby Atmos

HomePod ed HomePod Mini: si Dolby Atmos / no Lossless Audio

La riproduzione senza perdita di dati su iOS quindi richiederà un paio di cuffie cablate compatibili con il formato ALAC e dotate di un convertitore da digitale ad analogico. E' indubbio che la parziale esclusione delle AirPods Max, che hanno un prezzo da cuffie di fascia alta, porterà a non pochi malumori tra i possessori delle cuffie: Apple però nelle note ha comunque voluto mettere le mani avanti specificando che non può assicurare un'esperienza lossless al 100%.