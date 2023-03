Apple Music sta mostrando ad alcuni utenti playlist di altre persone nelle librerie

Quando manca ormai poco al lancio di Apple Music Classical, alcuni utenti su Reddit stanno segnalando che il client per lo streaming musicale di Apple starebbe mostrando playlist di altre persone nelle loro librerie.

Nel thread ufficiale presente su Reddit sono aumentate le segnalazioni di iscritti al servizio che lamentano lo stesso problema: nella libreria musicale infatti sarebbero improvvisamente comparse playlist non riconosciute e presumibilmente di altre persone.

MacRumors riporta che in alcuni casi le playlist sconosciute sarebbero state unite a quelle esistenti, mentre in altri sono scomparse o sostituite.

Molti utenti hanno espresso sui social le loro preoccupazioni per i loro Apple ID, ma al momento non sono emerse prove che vanno verso questa direzione. Piuttosto, potrebbe trattarsi di un problema con il server iCloud di Apple e attivando e disattivando la sincronizzazione iCloud dell’app Musica il problema sembra essere rientrata.

A dimostrazione di un bug momentaneo lato server, ci pensa anche un altro dettaglio: le playlist compaiono solo su iPhone, mentre su macOS non sono riportati problemi.

Da Apple al momento non sono arrivate informazioni di alcun tipo sulla questione. Come sempre vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori dettagli, e potete utilizzare la sezione commenti per segnalarci eventuali dettagli aggiuntivi. Anche a voi è capitato lo stesso?