Apple Music punta sul Dolby Atmos: royalties più alte per gli artisti che lo useranno

A quanto pare, Apple vuole fare in modo che sempre più artisti utilizzino il Dolby Atmos e lo Spatial Audio su Apple Music, e per convincere etichette e cantanti a farlo sarebbe pronta ad offrire anche incentivi monetari in termini di royalties.

A spiegarlo è un rapporto di Bloomberg, secondo cui Apple “darà un maggior peso agli streaming dei brani” mixati in Dolby Atmos. Al momento i piani non sono noti, ma Bloomberg ipotizza che tale strategia possa passare attraverso “pagamenti di royalties più elevati per gli artisti che decideranno di abbracciare il Dolby Atmos e lo Spatial Audio”. L’idea di base non è solo di incoraggiare gli artisti ed etichette a registrare nuovi brani in questi formati, ma anche ad aggiornare le tracce esistenti all’Atmos. La modifica al rialzo andrebbe in controtendenza con la nuova politica delle royalties di Spotify annunciata qualche settimana fa, che ha provocato non poche polemiche.

La modifica, occorre precisarlo, almeno al momento non è stata ufficializzata da Apple e non è chiaro se anche gli artisti e le etichette discografiche ne siano a conoscenza. Apple ha implementato l’audio spaziale con il Dolby Atmos, insieme alla riproduzione lossless nel 2021 senza costi aggiuntivi. È chiaro che la concorrenza a Spotify passi anche attraverso questo.