Apple Music, royalties più alte del 10% per gli artisti che usano l'Audio Spaziale

Nel tentativo di spingere ulteriormente sull’Audio Spaziale ed incoraggiare gli artisti ad utilizzare tale formato, Apple ha deciso di aumentare le royalties riconosciute a coloro che caricheranno canzoni in Spatial Audio su Apple music.

Nella fattispecie, il colosso di Cupertino riconoscerà il 10% in più di royalties per ciascuna riproduzione effettuata dagli utenti su brani con supporto all’Audio Spaziale. La metrica, che sarà riconosciuta per le riproduzioni effettuate da inizio gennaio, viene calcolata in base alla proporzione tra le riproduzioni delle versioni con Audio Spaziale e quelle delle versioni delle canzoni per cui non è disponibile tale formato. Sostanzialmente, se un artista offre tutta la sua musica in modalità spaziale, vedrà riconosciuto il 10% di royalties anche se nessuno ha effettivamente ascoltato la versione Dolby Atmos, che è compatibile con AirPods Pro, AirPods Max e le cuffie che supportano tale formato.

Apple spiega che oltre il 90% degli abbonati ha provato ad ascoltare i brani in Audio Spaziale, e negli ultimi tre anni il numero di riproduzioni è più che triplicato. Il numero di brani disponibili in Spatial Audio è cresciuto di quasi il 5000% da quando la feature è stata lanciata nel 2021, e nell’ultimo anno è più che raddoppiato.

Già qualche settimana fa erano iniziate a circolare voci in merito ad un possibile aumento delle royalties per Apple Music, ed oggi è arrivata la conferma di rito.